«Еще одни, желающие праздника»: в воронежском ЖК «Лазурный» запустили салют

В Железнодорожном районе Воронежа в ЖК «Лазурный» запустили салют. Кадрами разноцветных залпов очевидцы произошедшего поделились в социальных сетях во вторник, 30 января. «Еще одни, желающие праздника», — прокомментировал происходящее автор поста. По словам очевидца, местные жители, наблюдавшие произошедшее, поделились на два лагеря. Кто-то испугался залпов, а кто-то оценил красоту салюта.