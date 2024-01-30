«Еще одни, желающие праздника»: в воронежском ЖК «Лазурный» запустили салют

В Железнодорожном районе Воронежа в ЖК «Лазурный» запустили салют. Кадрами разноцветных залпов очевидцы произошедшего поделились в социальных сетях во вторник, 30 января. «Еще одни, желающие праздника», — прокомментировал происходящее автор поста. По словам очевидца, местные жители, наблюдавшие произошедшее, поделились на два лагеря. Кто-то испугался залпов, а кто-то оценил красоту салюта.
В комментариях к видео в социальной сети воронежцы в основном осудили происходящее и отметили, что горожане выбрали неподходящее время для запуска салютов.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало кадры взрыва подростками мощной петарды в центре города. До этого пара молодых людей запустила салют во дворе жилого дома в микрорайоне Шилово в день атаки столицы Черноземья украинскими беспилотниками. Оба события вызвали бурные возмущения общественности.