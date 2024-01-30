После гибели кота Твикса в поездах в Крым добавят вагоны для проезда с животными

История кота Твикса, которого проводница поезда выбросила из вагона, взбудоражила общественность и привела к возбуждению уголовного дела о жестоком обращении с животными.
В РЖД после этого инцидента заявили, что пересмотрят правила, чтобы персонифицировать перевозку животных в поездах. Крымский перевозчик также не остался в стороне.
В компании заявили, что с конца апреля в поездах, следующих в Крым и обратно, будет увеличено количество вагонов, в которых можно ездить с животными.
В частности, плацкартные вагоны класса 3Б, где разрешен провоз мелких домашних животных, появятся в большинстве поездов крымского направления. Раньше такие вагоны были лишь в некоторых крымских поездах.
Что касается купе, то в вагонах класса 2Ф будет также разрешено провозить животное в переноске. Прежде поехать с питомцев в Крым можно было только выкупив все купе. Такая возможность останется и дальше в большинстве купейных вагонов.
Плацкартные вагоны класса 3Б с 29 апреля добавят в поезда, следующие в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Мурманска, Челябинска, Адлера, Кисловодска, Смоленска, Волгограда.
По правилам взять с собой в вагон можно только мелкое домашнее животное в переноске, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 сантиметров. При покупке билета на питомца нужно оформить проездной документ. Крупных собак разрешено провозить только с условием выкупа всего купе. Но это требование не распространяется на собак-поводырей.