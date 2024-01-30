После гибели кота Твикса в поездах в Крым добавят вагоны для проезда с животными

По правилам взять с собой в вагон можно только мелкое домашнее животное в переноске, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 сантиметров. При покупке билета на питомца нужно оформить проездной документ. Крупных собак разрешено провозить только с условием выкупа всего купе. Но это требование не распространяется на собак-поводырей.