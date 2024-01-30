Новый вход и современные эскалаторы: как прошло открытие «Ладожской» после капремонта

Специалистам удалось за это время отремонтировать три эскалатора, обновить облицовку стен и колонн вестибюля станции. Также были обновлены декоративные элементы, которые украшали ее. Кроме того, теперь оборудован еще один вход в «Ладожскую». Он предназначен для людей с ограниченными возможностями.
«С 09:00 в кассовом зале ребята из молодежного совета метрополитена начали раздавать ленточки Ленинградской Победы и открытки с изображением станции», — сказано в сообщении об открытии станции в пресс-службе петербургского метрополитена.
Жители и гости города были очень довольны открытием станции и восхитились переменами, произошедшими с ней. Некоторые отметили, что теперь она выглядит еще лучше, а петербургское метро гораздо интереснее и разнообразнее, чем в Москве.
«Я до “Новочеркасской” прогуливалась летом, очень хорошая погода была, но сейчас удобнее, конечно. Потому что времени занимает меньше», — поделилась местная жительница Нина в беседе с корреспондентом.
Развитие инфраструктуры произошло и около «Ладожской». В Северной столице появились две новые выделенные полосы движение, одна из них находится на мосту Александра Невского, а вторая — на Заневском проспекте. Отметим, что еще рядом со станцией обустроили две трамвайных остановки на Гранитной улице.