Новый вход и современные эскалаторы: как прошло открытие «Ладожской» после капремонта

Специалистам удалось за это время отремонтировать три эскалатора, обновить облицовку стен и колонн вестибюля станции. Также были обновлены декоративные элементы, которые украшали ее. Кроме того, теперь оборудован еще один вход в «Ладожскую». Он предназначен для людей с ограниченными возможностями.