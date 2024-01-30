Мороз до −33 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз погоды на февраль

В феврале в Новосибирской области температура воздуха будет около и выше нормы на 1−3 градуса. Такой прогноз дали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Так, в первой и второй декадах февраля ночью температура воздуха составит −8…-33 градуса в зависимости от района. Днем столбики термометров поднимутся до 0…-20 градусов. Большая часть декады будет снежной, при этом ожидается сильный ветер.
В третьей декаде ночью градусники будут показывать около −18…-33 градусов, днем — от −13 до −25 в зависимости от района. Снег станет идти реже, синоптики прогнозируют осадки в отдельные дни декады.