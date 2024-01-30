Бухгалтер из Новокузнецка похитила 9 млн руб. на авто и ноготочки

Как сообщает полиция Кузбасса, в Новокузнецке 48-летняя бухгалтер обвиняется в хищении 9 млн рублей. К правоохранителям обратились представители двух ООО, которые производят пластиковые окна и строительные элементы.
Заявители рассказали, что со счетов пропала крупная сумма денег. При просмотре выписок зарплат сотрудникам они увидели, что в течение пяти месяцев большую зарплату получал однофамилец главного бухгалтера, который на предприятии никогда не работал.
Выяснилось, что бухгалтер переводила средства с банковских счетов предприятий на карту своего сына, который не знал о действиях матери. Похищенными деньгами она оплачивала ремонт автомобиля, услуги маникюра, покупку продуктов и многое другое.
Уголовное дело направили в суд, банковский счёт новокузнечанки арестовали. Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.