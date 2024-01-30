Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Главные новости 30 января

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.
Дайджест

Сборная США получит золотые медали ОИ после решения по Валиевой
Американские спортсмены получат золотые медали Олимпийских игр 2022 за командные соревнования после решения по делу Камилы Валиевой.

Россиян предупредили о мошенничестве с платежами по СБП
Чтобы избежать хищения, нужно тщательно проверять ссылку перед платежом — адресат должен появиться во всплывающем окне.

Прокуроры 26 штатов поддержали Техас в конфликте с Байденом
26 генеральных прокуроров-республиканцев из американских штатов направили письмо президенту США в поддержку действий властей штата Техас по борьбе с нелегальными мигрантами, которые вызвали противодействие федеральной администрации.

СМИ: Залужный отказался добровольно уходить в отставку
Президент Украины предложил главкому ВСУ покинуть пост без назначения на другую значимую должность, утверждают СМИ.

Компания Маска впервые вживила нейрочип в мозг человека
Он создан для использования гаджетов при помощи мыслей.