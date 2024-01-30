Схемы движения нескольких популярных автобусных маршрутов изменят в Иркутске

С 8.00 1 февраля до 20.00 15 апреля в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта по маршрутам №№ 4к, 4с, 35, 64 и 53. Меры связаны с ограничением движения по улице Баррикад на время плановых земляных работ по строительству теплосетей на участке от переулка Учительского до улицы Черского, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.