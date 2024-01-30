Схемы движения нескольких популярных автобусных маршрутов изменят в Иркутске

С 8.00 1 февраля до 20.00 15 апреля в Иркутске изменится схема движения общественного транспорта по маршрутам №№ 4к, 4с, 35, 64 и 53. Меры связаны с ограничением движения по улице Баррикад на время плановых земляных работ по строительству теплосетей на участке от переулка Учительского до улицы Черского, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Автобусы, следующие по маршрутам №№ 4к, 4с, 35, 64, при движении из центра в предместье Рабочее после улицы Фучика направят по Ремесленной, Черского, Баррикад и далее по маршрутам. Посадка и высадка пассажиров будет происходить на трамвайных остановках «Улица Декабристов» и «Стадион “Динамо”.
Из предместья Рабочего в центр после улицы Баррикад автобусы пойдут по улицам Писарева, Напольная, Ремесленная, Фучика и далее по маршрутам. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке трамвая «Улица Декабристов». Остановку «Стадион “Динамо” исключат.
При следовании из предместья Рабочего в предместье Марата после Баррикад автобусы поедут по улицам Писарева, Напольная, Ремесленная, Фучика, Баррикад и далее по маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках трамвая «Улица Декабристов» и «Улица Фучика». Остановку «Стадион “Динамо” исключат.