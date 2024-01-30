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Никуда не ездите: водителей в Челябинской области предупредили о дожде, сильнейшем снеге и опасности лавин

В Челябинской области начнется сильный снег с дождем, в горах возможны лавины.
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 69% 761 мм рт. ст. +4°
Зима
Источник: Wolfgang Hasselmann/CC0

Водителей в Челябинской области попросили с вечера 30 января не выезжать на трассу М-5 в горнозаводской зоне. Причина — опасная погода.

31 января и 1 февраля в горных районах Челябинской области, а также на юге региона прогнозируют очень сильный снег, снег с дождем и метель с видимостью менее 500 метров.

— На отдельных участках дорог ожидается гололедица от наката, снежные заносы, в горах — лавиноопасно, — рассказали в ФКУ Упдор «Южный Урал».

— Подрядные организации переходят на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, — прокомментировали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.