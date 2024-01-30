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Татарстанцев ждет короткая рабочая неделя в феврале

Они смогут отдохнуть три дня подряд, с 23 по 25 февраля.

В 2024 году День Защитника Отечества, традиционно отмечаемый 23 февраля, придётся на четвертую пятницу месяца. Это означает, что жители России, включая Татарстан, смогут отдохнуть три дня подряд, с 23 по 25 февраля.

Кроме того, предшествующий празднику рабочий день, 22 февраля, будет сокращён на один час.

Ранее мы писали, что Казань подтвердила свой статус одного из ведущих туристических направлений России, заняв шестое место в рейтинге популярных мест для отдыха в феврале. По данным сервиса ТВИЛ. РУ, в столице Татарстана туристы в среднем проводят три ночи.

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