Татарстанцев ждет короткая рабочая неделя в феврале

Ранее мы писали, что Казань подтвердила свой статус одного из ведущих туристических направлений России, заняв шестое место в рейтинге популярных мест для отдыха в феврале. По данным сервиса ТВИЛ. РУ, в столице Татарстана туристы в среднем проводят три ночи.