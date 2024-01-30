Мэр Волгограда представит проект, каким будет город через 10 лет

30 января губернатор, чиновники и депутаты Волгограда и области собрались в Детско-юношеском центре. Там проходит расширенное заседание Волгоградской городской думы. Главной темой совещания станет презентация итогового варианта комплексной программы развития Волгограда на период до 2034 года. Проект представит мэр Владимир Марченко. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации города.
Общественность сегодня узнает, каким станет Волгоград через 10 лет. Отмечается, что проект развития включает в себя более 600 мероприятий по 8 ключевым направлениям.
Ранее программа развития областного центра уже неоднократно обсуждалась. Сообщалось, что в Волгоград до 2034 года вложат 1,4 триллиона рублей.