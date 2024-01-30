Мэр Волгограда представит проект, каким будет город через 10 лет

30 января губернатор, чиновники и депутаты Волгограда и области собрались в Детско-юношеском центре. Там проходит расширенное заседание Волгоградской городской думы. Главной темой совещания станет презентация итогового варианта комплексной программы развития Волгограда на период до 2034 года. Проект представит мэр Владимир Марченко. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации города.