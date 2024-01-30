В мэрии Новосибирска объяснили появление грязи на дорогах

В Новосибирске на появление грязи на дорогах и тротуарах повлияли отсутствие снега и некачественная зачистка территорий. Об этом в ходе совещания сообщил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.
— Мы видим тенденцию к снижению объемов вывозимого снега. В то же время посыпать-то мы меньше не стали. Соответственно, это все остается на дорогах, — объяснил Олег Клемешов.
Ранее новосибирцы пожаловались на грязь, которая появляется из-за посыпки противогололедной смесью. Ее горожане приносят к себе домой. Они отмечают, что грязь тяжело отмывается с поверхностей.