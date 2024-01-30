РЖД запустят из Новороссийска в Сочи ночную «Ласточку»

По информации компании, поезд, курсирующий ежедневно днем под номером «Ласточка» № 830/838 на маршруте Аэропорт Сочи — Новороссийск/Анапа, испытывает дефицит мест, особенно в летний период. Поэтому предложение о запуске ночного поезда с купейными и плацкартными вагонами на локомотивной тяге, поступившее от одной из пассажирок, будет рассмотрено.



Такой состав может стать популярным у туристов и местных жителей обоих курортных городов. В настоящее время ФПК проводит детальное изучение вопроса о возможности и технических ограничениях на данном участке маршрута.



Это решение улучшит транспортную доступность между Новороссийском и Сочи, особенно в периоды повышенного спроса, таких как летний сезон, пишет «Ъ».