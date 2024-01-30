В Уфе на карантин из-за ОРВИ отправили шесть классов

Карантин вводится в случае, если доля заболевших учеников достигает 20%.



С 22 по 28 января в Уфе зарегистрировано более 11 тыс. случаев ОРВИ, около 40% заболевших — дети до 14 лет. Число выявленных случаев по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 8,8%, темп роста немного превышает среднереспубликанский.



При этом, отметила Елена Шакирова, в общей структуре заболеваемости растет доля подтвержденных диагнозов гриппа. За неделю инфекция обнаружена у около 600 пациентов. «Мы входим в волну эпидемии гриппа», — сообщила госпожа Шакирова.



В территориальном Роспотребнадзоре обеспокоены ситуацией с заболеваемостью корью в Уфе, поскольку один заболевший выявлен среди группы риска — цыганского населения. Всего в городе зарегистрировано девять случаев этой инфекции, показатель заболеваемости несколько ниже, чем в целом по республике.