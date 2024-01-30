Медали «Отцовская доблесть» и «Материнская слава» учредили в Сочи

Медали «Отцовская доблесть», «Материнская слава» и «Крепкая семья» утвердили в Сочи. Это один из проектов мэрии курорта, приуроченный к Году семьи.
Почетные знаки разрабатывались по инициативе мэра Сочи Алексея Копайгородского. Вручать медали планируют в торжественной обстановке в дни государственных праздников.
«Сохраним существующие и разработаем новые меры социальной помощи для многодетных семей и молодых родителей. И, конечно, продолжим поддерживать родных и близких наших бойцов СВО — это сегодня остается одной из главных наших задач», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Всего на курорте подготовили более 500 мероприятий, посвященных укреплению традиционных ценностей. Весной в Хостинском районе благоустроят сквер, где высадят «семейную аллею». Восстановят любимый несколькими поколениями Луна-парк в самом центре курорта. Продолжат комплексно улучшать условия для комфортной жизни и отдыха в городе-курорте семей с детьми.