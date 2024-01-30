Медали «Отцовская доблесть» и «Материнская слава» учредили в Сочи

«Сохраним существующие и разработаем новые меры социальной помощи для многодетных семей и молодых родителей. И, конечно, продолжим поддерживать родных и близких наших бойцов СВО — это сегодня остается одной из главных наших задач», — рассказали в пресс-службе мэрии.