Огромная пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород из-за аварии в Афонине

Внушительная автомобильная пробка собралась на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова утром 30 января. Как сообщили очевидцы в Телеграм-канале «ДТП и происшествия Нижний Новгород», автомобильный затор образовался из-за аварии в деревне Афонино.
— Предварительно, столкнулись три автомобиля. Обе полосы в направлении города перекрыты. В кстовском направлении свободна только одна полоса, — говорится в сообщении.
Как сообщили корреспонденту «КП-Нижний Новгород» в региональной Госавтоинспекции, информации о пострадавших в этом ДТП пока не поступало.