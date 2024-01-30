Огромная пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород из-за аварии в Афонине

Внушительная автомобильная пробка собралась на въезде в Нижний Новгород со стороны Кстова утром 30 января. Как сообщили очевидцы в Телеграм-канале «ДТП и происшествия Нижний Новгород», автомобильный затор образовался из-за аварии в деревне Афонино.