Власти Калининграда: готовимся на всякий случай к возможным снегопадам

В настоящий момент на складе находится 704 тонны чистой соли. Идет пополнение израсходованной соли, ежедневные поступления — 100 тонн. По январскому контракту должны поставить еще 700 тонн соли, 1300 тонн соли нам будет поставлено в феврале. Готовой пескосоляной смеси на складе на сегодняшний день чистоты 764 тонны, чистого песка для приготовления пескосоляной смеси — 938 тонн. С поставкой песка у нас проблем нет совсем. В общей сложности нельзя сказать, что мы, конечно, восстановили [запасы], потому что на начало зимнего периода у нас соли на складе было больше 9000 тонн, но восстанавливаем активно, готовимся на всякий случай к возможным снегопадам. Такое еще будет, может быть.