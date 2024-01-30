Власти Краснодара показали, как будет выглядеть пляж в микрорайоне Гидростроителей

По планам, открытие пляжа запланировано на 1 июля 2024 года. Песчаная территория, которая составит более 4 тыс. кв. метров, будет оборудована теневыми беседками, общественными туалетами, а также спортивными и детскими игровыми площадками. Учитывая запрет купания в реке Кубани, рассматривается возможность установки бассейнов.