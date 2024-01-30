Власти Краснодара показали, как будет выглядеть пляж в микрорайоне Гидростроителей

Планируется, что в феврале начнутся первые инженерные работы, в том числе работы по укладке коммунальных сетей. Затем специалисты приступят к сборке центральной площадки и благоустройству территории.
По планам, открытие пляжа запланировано на 1 июля 2024 года. Песчаная территория, которая составит более 4 тыс. кв. метров, будет оборудована теневыми беседками, общественными туалетами, а также спортивными и детскими игровыми площадками. Учитывая запрет купания в реке Кубани, рассматривается возможность установки бассейнов.
Для комфортного отдыха у воды планируется размещение шезлонгов. Также на пляжной зоне будут созданы гриль-зоны, предусмотрен прокат рыболовного инвентаря, а также будут установлены баки для рыбы.