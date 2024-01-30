МЧС предупреждает жителей Пермского края о гололёдно-изморозевых отложениях

«Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям. Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек», — напоминает правила безопасности МЧС.