МЧС предупреждает жителей Пермского края о гололёдно-изморозевых отложениях

Гололёдно-изморзевые отложения ожидаются в Пермском крае 31 января, предупреждает жителей Прикамья региональное МЧС.
Из-за погодных условий, которые прогнозируют специалисты Пермского ЦГМС, в регионе возможны происшествия на системах ЖКХ. Не исключены обрывы линий электропередач, коммунальные аварии. Также возрастает риск возникновения ДТП и автомобильных пробок.
Чтобы избежать несчастных случаев, МЧС по Пермскому краю советует жителям обходить линии электропередач, соблюдать технику безопасности при использовании электроприборов, а водителям и пешеходам быть особенно внимательными на дорогах.
«Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям. Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек», — напоминает правила безопасности МЧС.