В МЧС рассказали про опасные гонки на озере Чередовое в Омске

«Как сообщают очевидцы, дрифтеры по выходным катаются с середины дня до вечера. Автогонщики выбрали необычную площадку для езды — лед озера в Ленинском округе. По берегу на утреннюю пробежку на лыжах вышла местная жительница, она рассказала, что грейдером расчищали здесь снег для гонок, кроме того, привязывают “ватрушки” к автомобилям и катают на скорости детей. Опасное развлечение!», — рассказали в ведомстве.
В МЧС предупреждают, что экстремалы сильно рискуют жизнью, потому что лед порой не выдерживает даже веса человека.
«В регион идет потепление, и лед на водоемах начал подтаивать. Инспектор “протестил” толщину льда. Рядом находятся предприятия и там, где есть теплые сточные воды, лед не выдержит даже пешеходов», — отмечают в ведомстве.
Спасатели напомнили, что для организации гонок нужно получить разрешение у целого ряда ведомств, соорудить трек по всем правилам, взять на себя ответственность за полную безопасность участников и зрителей. При этом выезды на лед водоемов и пешие прогулки через Иртыш запрещены.