В МЧС рассказали про опасные гонки на озере Чередовое в Омске

«Как сообщают очевидцы, дрифтеры по выходным катаются с середины дня до вечера. Автогонщики выбрали необычную площадку для езды — лед озера в Ленинском округе. По берегу на утреннюю пробежку на лыжах вышла местная жительница, она рассказала, что грейдером расчищали здесь снег для гонок, кроме того, привязывают “ватрушки” к автомобилям и катают на скорости детей. Опасное развлечение!», — рассказали в ведомстве.