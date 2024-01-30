В Госдуму внесли проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО

«Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами ГД внесла законопроект, который позволит защитить интересы “фактических” семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в загсе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца», — написал он.
Турчак напомнил, что к главе государства во время его встречи с семьями участников СВО обратилась женщина, гражданский муж которой погиб на СВО, но из-за своего неофициального статуса она не может получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семей погибших.
«Предложенный нами законопроект создает правовой выход для таких ситуаций. Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее одного года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд, в порядке особого производства», — пояснил Турчак.
По его словам, после решения суда «фактическая» супруга получит право на наследство и положенные по закону льготы.
Турчак добавил, что законопроект имеет обратную силу, то есть будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия.