9 нововведений февраля, о которых важно знать калининградцам

Индексация социальных выплат, премьера снимавшегося в Калининграде фильма «ГДР» и 13-й пакет санкций: что нас ждёт в последний месяц зимы.
Финансы.
1. С 1 февраля Меньше контактов и больше информации о себе: с 1 февраля коллекторов заставят общаться с должниками по новым правилам.
Запрещены анонимные угрозы.
2. На 7,4% Февральские соцвыплаты: кого они ждут, и кто получит больше.
С 1 числа повысят в том числе пособия для семей с детьми.
3. С февраля банки обязаны информировать вкладчиков об истечении срока вкладов.
Выборы президента
4. С 17 февраля члены участковых избирательных комиссий начнут поквартирное информирование всех избирателей. Людям расскажут, где находится ближайший участок, ответят на вопросы и снабдят необходимыми контактами и материалами о кандидатах.
Здравоохранение
5. В феврале власти региона закупят системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа.
ТВ и кино
6. На канале «Кухня» покажут выпуск, снятый в Калининградской области. В регионе прошли съёмки телешоу о гастрономических традициях страны «Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым».
7. В феврале выйдет и фильм «ГДР», снятый в 2023 году в Калининграде.
Военные учения
8. Великобритания намерена направить 20 тыс. военных на учения, получившие название «Стойкий защитник». Крупнейшие со времён холодной войны манёвры начнутся у границ Калининградской области.
Санкции
9. К 24 февраля Евросоюз планирует принять 13-й пакет санкций против России, который может включать в себя новые торговые ограничения и расширение санкционных списков.