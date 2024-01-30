Двое ростовчан стали мастерами спорта России

В Орле состоялись состязания в Кубке России и международном турнире «Russian open 2024» по стрельбе из лука. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.
— В кубковом турнире зачётный норматив «Мастера спорта России» преодолел ростовский лучник Андрей Ткаченко, — говорится в сообщении.
А в «Russian open 2024» норматив на получение такого же звания покорился Софии Гарькавец. Причём ростовчанке ещё только 14 лет, а заниматься стрельбой из лука она начала лишь в марте (!!!) 2023 года.