Что не так с нижегородским автобусом А-90?

«Ты помнишь, как всё начиналось?»
Маршрут А-90 сегодня единственный в Нижнем Новгороде, который работает по брутто-контракту. Такой контракт предполагает большое количество машин на линии и, соответственно, минимальные интервалы в расписании движения.
В начале запуска новой транспортной схемы шла речь о том, что этот маршрут будет первым, после чего остальные автобусы также будут постепенно переведены на такой же механизм. В январе 2023 года было объявлено, что на маршрут- «первопроходец» А-90 поставлено рекордное число автобусов — 32, и интервалы между ними составляют от 5 до 10 минут. Примерно тогда же нижегородский минтранс сообщил, что уже составляет список маршрутов, которые в обозримом будущем также перейдут на эту схему.
Тришкин кафтан
Однако прошёл год — и ничего не изменилось. Ситуация вызывает недоумение и возмущение среди горожан. Особый цинизм состоит в том, что А-90 зачастую ходит «стаями» — в течение 5−10 минут через одну остановку может пройти три-четыре 90-х автобуса. Естественно, они идут полупустыми.
В то время как пассажиры остальных маршрутов мёрзнут на остановках в длительном ожидании, а потом едут, набившись в свой единственный долгожданный автобус, как сельди в бочку. Причём речь не о второстепенных подвозных маршрутах, а о самых востребованных, курсирующих через центр между верхней и нижней частями города.
«90-м страшно ездить поодиночке, поэтому они ездят караванами»; «Пассажиры 90-го автобуса ездят, как в такси!» — такие комментарии можно услышать на остановках.
Вот, например, как обстояли дела на дорогах Нижнего Новгорода утром 30 января. По состоянию на
23-х автобусов А-90 (54 остановки на маршруте);
9-ти автобусов А-71 (44 остановки);
9-ти автобусов А-43 (29 остановок);
4-х автобусов А-26 (26 остановок).
Причём это количество автобусов в оба направления. То есть, по сути, согласно этим данным, сегодня утром в одну сторону ехало всего два 26-х автобуса и по четыре — 43-х и 71-х. Четыре машины на маршруте из 44 остановок! Серьёзно?
«Слишком хорошо — тоже плохо»
От властей можно услышать такое объяснение: маршрут А-90 — самый востребованный, поэтому для брутто-контракта был выбран именно он и на него поставлено больше всего автобусов. Возможно, конечно, он достаточно востребован, но не настолько же, чтобы количество машин на нём в несколько раз превышало число автобусов на аналогичных маршрутах? Не настолько же, чтобы желающим уехать в Верхние Печёры подавали к остановке по три автобуса сразу?
Тем более что сейчас эта востребованность 90-го автобуса в определённой степени создаётся уже искусственно: люди часто вынуждены садиться в А-90 и ехать на нём кругами, с пересадками. Иначе, если ждать свой нужный прямой автобус, то можно простоять на остановке до посинения (зимой — в прямом смысле слова) и в итоге вообще не уехать.
И даже при такой декларированной сверхвостребованности — 90-е автобусы зачастую едут полупустыми или очень умеренно заполненными. Что, конечно, удобно для пассажиров этого маршрута, но у остальной части населения, вынужденной пихаться в немыслимой давке, вызывает вопросы.
ИА «Время Н» направило в Минтранс Нижегородской области запрос с просьбой сообщить, когда брутто-контракты будут распространены на другие автобусные маршруты Нижнего Новгорода. После того, как ответ поступит в редакцию, мы ознакомим с ним читателей.