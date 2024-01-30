Что не так с нижегородским автобусом А-90?

В начале запуска новой транспортной схемы шла речь о том, что этот маршрут будет первым, после чего остальные автобусы также будут постепенно переведены на такой же механизм. В январе 2023 года было объявлено, что на маршрут- «первопроходец» А-90 поставлено рекордное число автобусов — 32, и интервалы между ними составляют от 5 до 10 минут. Примерно тогда же нижегородский минтранс сообщил, что уже составляет список маршрутов, которые в обозримом будущем также перейдут на эту схему.