Автобусные маршруты между Петербургом и Прибалтикой изменят логистику с 1 февраля

Как сообщили в пресс-службе компании, пассажиры рейсов Lux Express на маршрутах, связывающих Санкт-Петербург с Таллином и Ригой, будут проходить границу Ивангород-Нарва через пешеходный переход. После этого они смогут продолжить поездку на другом автобусе компании со стороны российской или эстонской границы.



Первыми границу по новой процедуре пройдут пассажиры рейсов с вечерними отправлениями 31 января, которые прибудут к пунктам пропуска в ночь на 1 февраля. Это рейсы из Петербурга в Таллин с отправлением в 23:15 и Ригу (23:30), а также из Таллина в 23:00 и Риги в 18:45.



Уточняется, что посадку и высадку пассажиров в Ивангороде планируется осуществлять в 250 метрах от российского пешеходного пункта пропуска, в Нарве этим местом станет автобусная остановка на Петровской площади.



С 1 февраля Lux Express будет осуществлять по три ежедневных рейса между Петербургом и Таллином в каждую сторону, а также по два ежедневных отправления из каждого города между Петербургом и Ригой.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что с середины декабря Lux Express приостановила автобусные рейсы между Россией и Финляндией.



О закрытии пункта пропуска в Ивангороде на ремонт стало известно в ноябре.



