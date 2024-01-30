В 2025 году Пермь может стать молодежной столицей России

Пермь через год вполне может стать молодежной столицей страны. Об этом в рамках часа депутата на пленарном заседании Пермской городской думы рассказала исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми Екатерина Мальцева.
Ждут идей и предложений
— У нас для этого есть все возможности, в том числе прекрасная площадка — обновленный Дом молодежи, — объяснила она. — В прошлом году молодежной столицей России стал Нижний Новгород, в этом году такой статус получили Владивосток и Москва, а мы собираемся подать заявку на 2025 год.
Заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов подчеркнул, что создание в Перми комфортных условий для жизни и самореализации молодежи — общая задача и одно из приоритетных направлений работы депутатов. Он поинтересовался, может ли депутатский корпус помочь при подготовке заявки Перми.
Екатерина Мальцева подтвердила, что поддержка депутатского корпуса потребуется, и пригласила депутатов принять участие в разработке идей в рамках проектной группы.
Шансы у Перми на получение престижного статуса высокие. Обновленный Дом молодежи становится новым центром развития молодежной культуры и точкой притяжения активных молодых пермяков. Планируется расширить направления его работы и почти вдвое увеличить муниципальное задание.
Соцсети в помощь
В нашем городе выстроена и совершенствуется система работы с молодежью. В частности, в Перми регулярно проводится конкурс «Вижу. Могу. Делаю», где молодые люди презентуют свои проекты — в прошлом году было отобрано 16 проектов-победителей. Также проводится конкурс субсидий для НКО.
Поощряются за выдающиеся результаты учащиеся — ежегодно присуждаются премии главы города «Пермь 20×20» и «Золотой резерв». Городские власти стимулируют участие юных пермяков в различных форумах и фестивалях — от городского до федерального уровня. Это лишь некоторые примеры выстроенной системы работы с молодежью.
На вопрос депутатов о том, как молодые пермяки могут получать информацию о мероприятиях, проектах, конкурсах и других возможностях для самореализации, Екатерина Мальцева ответила, что в том числе и по поручению депутатов была проведена работа по совершенствованию процесса информирования. Для этого используются наиболее популярные в молодежной среде каналы получения информации, например, социальные сети «ВКонтакте» и «Телеграм».
Депутаты отметили, что помимо центра города точки притяжения молодежи необходимо создавать и в районах города.
Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин предложил больше внимания уделять молодежной политике.
— Уже сейчас в городе есть молодежный центр — обновленный Дом молодежи, есть реальные практики проектного, творческого участия молодых людей в жизни Перми, есть сильные молодежные объединения на базе образовательных учреждений — «Юнармия», «Движение первых», «Совет старшеклассников», — отметил Дмитрий Малютин. — Имеются соответствующие целевые муниципальные программы, обеспеченные бюджетным финансированием. Будем двигаться вперед и расширять участие города в приоритетных направлениях молодежной политики — база для этого имеется.
НАША СПРАВКА.
В Перми сейчас проживают более 285 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет — это практически половина всей молодежи Пермского края.