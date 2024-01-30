В 2025 году Пермь может стать молодежной столицей России

— У нас для этого есть все возможности, в том числе прекрасная площадка — обновленный Дом молодежи, — объяснила она. — В прошлом году молодежной столицей России стал Нижний Новгород, в этом году такой статус получили Владивосток и Москва, а мы собираемся подать заявку на 2025 год.