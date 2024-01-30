Умер Александр Плахтеев, артист Краснодарской филармонии

Умер заслуженный артист России Александр Плахтеев. Более 50 лет он посвятил работе в Краснодарской филармонии. О смерти Александра Плахтеева сообщил Совет ветеранов Прикубанского округа Краснодара.
Александр Плахтеев был одним из исполнителей сочинений кубанских композиторов Григория Пономаренко, Григория Плотниченко, Виктора Пономарева, Владимира Чернявского и других. Награжден медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II и I степени, Почетной грамотой ЗСК региона. Долгое время Александр Плахтеев был вице-президентом фонда имени Ф. И. Шаляпина.
«Его мощный “шаляпинский” бас звучал во всех уголках Кубани и России. Но самой главной наградой для него была и останется народная любовь. Я горжусь личным знакомством с Александром Ивановичем Плахтеевым. Мы будем хранить в своих сердцах светлую память о нем», — сказал председатель Прикубанского Совета ветеранов, член Общественной палаты Краснодара Александр Ряхин.
Александра Плахтеева не стало на 88-м году жизни.