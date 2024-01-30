Умер Александр Плахтеев, артист Краснодарской филармонии

«Его мощный “шаляпинский” бас звучал во всех уголках Кубани и России. Но самой главной наградой для него была и останется народная любовь. Я горжусь личным знакомством с Александром Ивановичем Плахтеевым. Мы будем хранить в своих сердцах светлую память о нем», — сказал председатель Прикубанского Совета ветеранов, член Общественной палаты Краснодара Александр Ряхин.