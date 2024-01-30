Кузбасские учёные разработали гаджет для слабослышащих людей

Как сообщает правительство Кузбасса, кемеровские учёные компании «Герц» разработали индукционную петлю, которая превращает слуховой аппарат или кохлеарный имплант в Bluetooth-гарнитуру. Благодаря нему слабослышащие люди смогут лучше слышать звуки телефонов и других устройств без лишнего шума.
Специалисты поясняют, что многие слуховые аппараты плохо распознают звуки телефонов, планшетов, ноутбуков и нуждаются в устройствах, которые улучшают звук и решают проблему коммуникации. Но они стоят очень дорого либо не поставляются в Россию. Индукционные петли кузбассовцев подходят к слуховым аппаратам любых производителей и стоят в 1,5−2 раза ниже других отечественных аналогов (в 3−4 раза ниже зарубежных).
Сейчас разработан предсерийный образец, который прошёл испытания и получил сертификат соответствия Таможенного союза. Разработчики планируют запустить серийное производство, получить лицензию на медоборудование и в будущем создать собственный слуховой аппарат.