Кузбасские учёные разработали гаджет для слабослышащих людей

Специалисты поясняют, что многие слуховые аппараты плохо распознают звуки телефонов, планшетов, ноутбуков и нуждаются в устройствах, которые улучшают звук и решают проблему коммуникации. Но они стоят очень дорого либо не поставляются в Россию. Индукционные петли кузбассовцев подходят к слуховым аппаратам любых производителей и стоят в 1,5−2 раза ниже других отечественных аналогов (в 3−4 раза ниже зарубежных).