Кемеровский драмтеатр поставит пьесу кузбасского ветерана СВО

Его книга «КуZбасс», или Боги переднего края«рассказывает о земляке с позывным “Кузбасс”. Виталий написал произведение прошлым летом в соавторстве с членом Союза писателей России Алексеем Поселеновым. В октябре его опубликовали, а позже пьесой заинтересовались режиссёры. После написания книги Дорофеев отправился по следам своего героя добровольцем на СВО.