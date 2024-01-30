Кемеровский драмтеатр поставит пьесу кузбасского ветерана СВО

По данным правительства Кузбасса, кемеровский драмтеатр в этом году поставит пьесу ветерана СВО Виталия Дорофеева. Он поэт литературной студии «Свой голос» и бывший заместитель командира диверсионно-разведывательного отряда «Родня».
Его книга «КуZбасс», или Боги переднего края«рассказывает о земляке с позывным “Кузбасс”. Виталий написал произведение прошлым летом в соавторстве с членом Союза писателей России Алексеем Поселеновым. В октябре его опубликовали, а позже пьесой заинтересовались режиссёры. После написания книги Дорофеев отправился по следам своего героя добровольцем на СВО.
Виталий Дорофеев родился и живёт в Кемерове. В 2022 году издал книгу «Боги переднего края», в которую вошли более 100 произведений о спецоперации. Почти весь тираж разошёлся по военным подразделениям и госпиталям. В марте прошлого года Виталия наградили медалью Николая Масалова.