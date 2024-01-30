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В Калининграде готовят к выходу пылесосы для уборки города от песка

Техника уже на старте.
Источник: Клопс

Администрация Калининграда планирует выпустить машину-пылесос для уборки улиц от песка. Об этом «Клопс» сообщил председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов после оперативного совещания во вторник, 30 января.

Песок имеет определённый минус: сейчас появляется другая забота — собрать песок, который образовался на дорогах, тротуарах, парках, скверах. Сейчас будем выводить пылесосы, они уже на старте.

Вадим Борисов

При снегопадах песко-соляную смесь разбрасывают на многих улицах, а также на тротуарах. Одну лишь соль нельзя применять в ряде случаев, например, реагент вредит деревьям.

Губернатор Антон Алиханов ранее говорил, что администрация Калининграда допустила несколько ошибок при подготовке к зимнему сезону и не справилась с уборкой улиц от снега. Мэрии посоветовали закупать технику.

ЖКХ