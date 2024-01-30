Челябинск претендует на звание столицы «Тотального диктанта» в 2024 году

Сообщается, что все решится 1 февраля в Новосибирске, где состоится заключительный этап конкурса.
В состав жюри, по данным ТАСС, вошли генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховод, директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков, автор текста диктанта в этом году, писательница Анна Матвеева, и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга, учредитель фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов, координатор акции в Нижнем Тагиле, столице «Тотального диктанта-2023» Елена Сухих.
В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023).
Акция «Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Ее цель — показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.