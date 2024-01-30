Челябинск претендует на звание столицы «Тотального диктанта» в 2024 году

Акция «Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Ее цель — показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.