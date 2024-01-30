В Воронеже на карантин по ОРВИ отправили 138 классов в 57 школах

По данным мэрии, на сегодня в Воронеже на карантине по ОРВИ и гриппу находятся 138 классов в 57 школах. В общей сложности болеют 10,6 тысячи школьников, это 8,5% от общего числа учащихся.
Ранее эпидемиологи сообщали, что за прошлую неделю ОРВИ отправили на больничный 15 тысяч жителей области. Чаще всего у них выявляли грипп типа А. И заболеваемость продолжает расти.
Напомним, учебный процесс в школах приостанавливают, когда количество отсутствующих достигает 20%. Решение принимает директор образовательного учреждения.