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В Воронеже на карантин по ОРВИ отправили 138 классов в 57 школах

Болеют больше 10 тысяч школьников.
Источник: Комсомольская правда

По данным мэрии, на сегодня в Воронеже на карантине по ОРВИ и гриппу находятся 138 классов в 57 школах. В общей сложности болеют 10,6 тысячи школьников, это 8,5% от общего числа учащихся.

Ранее эпидемиологи сообщали, что за прошлую неделю ОРВИ отправили на больничный 15 тысяч жителей области. Чаще всего у них выявляли грипп типа А. И заболеваемость продолжает расти.

Напомним, учебный процесс в школах приостанавливают, когда количество отсутствующих достигает 20%. Решение принимает директор образовательного учреждения.

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медицина