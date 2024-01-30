Более 23 тысяч нижегородцев заразились ОРВИ за неделю

Более 23 тысяч жителей Нижегородской области заразились ОРВИ за неделю с 22 по 28 января, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Заболеваемость находится на уровне эпидпорога. Из заболевших за неделю обследовали более 16 тысяч человек.
В общей циркуляции вирусов доля гриппа превышает 76%. Также выделяются аденовирусы, РС- вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, парагрипп, бокавирусы, коронавирусы и микоплазма.
Чтобы остановить распространение вирусов в детсадах и школах вводят ограничения. На 30 января на карантин частично или полностью закрыли 8% учреждений.
«Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные детские коллективы (школы, детсады и пр.), а также ограничить посещение общественных мест людьми, не привитыми против гриппа», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что семь нижегородцев заболели корью.