Изольда Сахарова ответила на критику присуждения титула «Мисс Татарстан-2024» 14-летней

«Мы всегда всех наших воспитанниц направляем, чтобы они получили высшее образование. Почти все наши девушки — это студентки. Мы стараемся им дать как можно больше знаний, чтобы в дальнейшем это пригодилось в любой сфере деятельности. У внешне привлекательного человека, обаятельного, коммуникабельного, который умеет держаться, разговаривать, двигаться, — больше перспектив. Каждый день мы внушаем своим воспитанницам, что нужно доказывать свое лидерство в разумных рамках, которые культурное общество может себе позволить. Поэтому конкурс с 14 лет, в этом нет ничего зазорного», — подчеркнула она.