Снег и туман: в Волгоградской области потеплеет до +2 градусов

Последний день январского месяца в Волгоградской области будет теплым. Синоптики обещают повышение температуры до +2 градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru региональном Гидрометцентре, 31 января ожидается небольшой снегопад и туманы.
— Ночью местами небольшие осадки в виде снега. Днем без существенных осадков. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с порывами до 10 м/метров в секунду, — уточнили в волгоградском ЦГМС.
В Волгоградской области ночью ожидается −2…-7º, днем −3… +2 тепла, в городе-герое ночью −2…-4º, днем 0…+2º. Добавим, что такая температура будет сохраняться в течение ближайших трех дней.