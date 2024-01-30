Не бери трубку: в ФНС предупредили петербуржцев о новом способе мошенничества

Поэтому в таких случаях пользователям не рекомендуют спешить, а сразу положить трубку и перезвонить по официальному номеру службы. Благодаря этому можно будет уберечь собственные данные от киберпреступников.
«Под видом сотрудников ФНС мошенники предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы. Например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы», — поделились в пресс-службе.
Ранее «МК в Питере» писал, что ФНС предупредила россиян об активизации мошенников.