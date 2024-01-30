Как работает единственная в ЦА пригородная троллейбусная система

«Ректор Ургенчского государственного университета поделился с нами, что общежития вуза студентами из Хивы не востребованы, так как они ездят на учебу из одного города в другой на троллейбусе. Они знают, что у них есть регулярный, безопасный и быстрый транспорт практически до места учебы», — рассказал начальник Департамента развития автомобильного и речного транспорта Минтранса Узбекистана Руслан Рузметов.