Проводникам запретили выбрасывать на улицу найденных животных

Новые правила касаются животных, которых нашли на территории подразделений ФПК и в поездах дальнего следования.
«При обнаружении безнадзорного животного в поезде работники поездной бригады примут все необходимые меры, чтобы найти владельцев», — пообещали в компании. Для этого сотрудники поезда будут проверять бирки на ошейниках, проводить опрос пассажиров и искать информацию о них в устройствах контроля посадки.
При этом в ФПК отметили, что ответственность за животного в первую очередь несет его владелец.
Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Твикс выбрался из переноски, пока его сопровождающий спал. Обнаружившая его проводница решила, что кот забежал в вагон случайно, и выкинула его на улицу во время остановки в Кирове. Спустя несколько дней Твикса нашли мертвым в снегу недалеко от железной дороги.
После этого в РЖД сообщили о планах изменить регламент перевозки животных в поездах при оформлении билета. В компании рассказывали, что теперь информация о каждом питомце будет доступна в мобильном устройстве проводника вагона.