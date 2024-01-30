Проводникам запретили выбрасывать на улицу найденных животных

Инцидент произошел 11 января в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Твикс выбрался из переноски, пока его сопровождающий спал. Обнаружившая его проводница решила, что кот забежал в вагон случайно, и выкинула его на улицу во время остановки в Кирове. Спустя несколько дней Твикса нашли мертвым в снегу недалеко от железной дороги.