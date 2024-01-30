Власти Минска выбрали модель новых поездов для метро

АО «Метровагонмаш», производственная площадка которого находится в Мытищах, выпускает вагоны для метро с 1934 года. Производственная мощность завода сейчас — около 800 вагонов в год. Мытищинское предприятие сотрудничает с минской подземкой с самого ее основания, то есть с 1984 года. В Минске эксплуатируются более 200 вагонов, сделанных в Мытищах.