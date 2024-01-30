Власти Минска выбрали модель новых поездов для метро

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Делегация из Минска побывала на подмосковном заводе АО «Метровагонмаш» (МВМ), сообщила пресс-служба Минского метрополитена.
Белорусскую делегацию возглавила первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Также на предприятии побывал и замдиректора по эксплуатации Минского метрополитена Вадим Полищук.
«Мы увидели, что весь коллектив заряжен на хорошие результаты, и нам очень понравилось, что налажен процесс импортозамещения, когда в разных регионах Российской Федерации производятся нужные детали для сборки вагонов. Здесь создается уникальная продукция, развиваются компетенции, поэтому вместе будем продвигать российское производство», — заявила Лазаревич по итогу визита.
В сообщении об этой поездке минской делегации говорится, что новые составы для метро столицы Беларуси будут сделаны на базе модели 81−765. Это современные вагоны, разновидности которых ранее были поставлены, например, метрополитенам Москвы, Баку и Ташкента.
При этом поезда для каждого заказчика отличаются, в том числе внутренним и внешним дизайном. Вагоны соединены так, что есть свободный проход для пассажиров по всему составу.
Ранее сообщалось, что в Минск поставят семь четырехвагонных электропоездов. Как ожидается, они будут курсировать на «зеленой» (Зеленолужской) ветке после ввода в эксплуатацию второго ее участка. Контракт был подписан с российскими партнерами в 2023 году, а поставка планируется в нынешнем году.
АО «Метровагонмаш», производственная площадка которого находится в Мытищах, выпускает вагоны для метро с 1934 года. Производственная мощность завода сейчас — около 800 вагонов в год. Мытищинское предприятие сотрудничает с минской подземкой с самого ее основания, то есть с 1984 года. В Минске эксплуатируются более 200 вагонов, сделанных в Мытищах.