Названа точная дата начала реконструкции Краснодарского цирка

Стала известна дата старта ремонта здания Краснодарского цирка. Реконструкция объекта начнется во втором квартале 2024 года. Сейчас подрядчик разрабатывает проект ремонта объекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Итоговая концепция архитектурно-градостроительного облика цирка определена во время совместной работы департаментов строительства Краснодарского края, департамента по архитектуре и градостроительству и министерства культуры края. Проектную и рабочую документацию готовит по госконтракту ООО «Архитектурное наследие». К реконструкции здания подрядчик приступит после формирования итоговых архитектурных и объемно-планировочных решений и подбора технологического оборудования.
Контракт на подготовку проектной документации и информационной модели с прежним подрядчиком был расторгнут, из-за того, что он не исполнил взятые обязательства.