Названа точная дата начала реконструкции Краснодарского цирка

Итоговая концепция архитектурно-градостроительного облика цирка определена во время совместной работы департаментов строительства Краснодарского края, департамента по архитектуре и градостроительству и министерства культуры края. Проектную и рабочую документацию готовит по госконтракту ООО «Архитектурное наследие». К реконструкции здания подрядчик приступит после формирования итоговых архитектурных и объемно-планировочных решений и подбора технологического оборудования.