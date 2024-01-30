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В зоне спецоперации от взрыва дрона-камикадзе погиб боец из Ростовской области

В зоне проведения спецоперации погиб 31-летний боец из Ростовской области.

Сергей Геталов погиб 17 января.

Мужчина уроженец села Развильного Песчанокопского района. В сентябре 2022 года он был мобилизован. На фронте сержант был водителем-гранатометчиком расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода.

По информации газеты «Колос», по транспортировке груза боец попал под атаку лронов-камикадзе. В результате детонации Сергей погиб.

Сержант был похоронен в Развильном 25 января. Церемония погребения прошла с воинскими почестями. Предать земле мужчину пришли самые близкие, родственники, друзья и просто неравнодушные люди.

Кроме того, Сергея Геталова наградили отличительным знаком — крестом Георгия Победоносца и посмертно представили к ордену Мужества.