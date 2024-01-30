В зоне спецоперации от взрыва дрона-камикадзе погиб боец из Ростовской области

Сергей Геталов погиб 17 января.
Мужчина уроженец села Развильного Песчанокопского района. В сентябре 2022 года он был мобилизован. На фронте сержант был водителем-гранатометчиком расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода.
По информации газеты «Колос», по транспортировке груза боец попал под атаку лронов-камикадзе. В результате детонации Сергей погиб.
Сержант был похоронен в Развильном 25 января. Церемония погребения прошла с воинскими почестями. Предать земле мужчину пришли самые близкие, родственники, друзья и просто неравнодушные люди.
Кроме того, Сергея Геталова наградили отличительным знаком — крестом Георгия Победоносца и посмертно представили к ордену Мужества.