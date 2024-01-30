Власти: в Калининграде не успеют ввести пересадочный тариф в 2024 году

«Администрацией города Калининграда будет вестись работа по улучшению тарифного меню, — пояснил Шлыков. — Сейчас оно у нас плоское: одна поездка — одна цена. Мы бы хотели сделать некоторую дифференциацию в зависимости от количества поездок или сделать пересадочный тариф (чтобы в течение определенного времени можно было пересесть с одного транспорта на другой или с одного маршрута на другой без дополнительной оплаты). Эту работу мы ведем, но говорить, что она близка к завершению, мы не будем, потому что сначала нужно подвести экономические итоги прошлого года (а мы корректировали тариф), потом посмотреть, как это будет складываться на экономике пассажирских перевозок в текущем году, спрогнозировать все и лишь потом выходить с тарифным предложением. Это работа небыстрая».