В Казани начался ремонт старейшей мечети Аль-Марджани

В старейшей мечети Казани Аль-Марджани, возведённая в XVIII веке при Екатерине II, начались ремонтные работы. За три века своего существования мечеть ни разу не прерывала чтение намазов, став важной частью духовной жизни мусульман города.
Имам-хатиб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялутдин указал на причины возникновения трещин в фундаменте сооружения, среди которых близость озера Кабан и проходивший рядом трамвай, создававший механический резонанс. Ремонтные работы включают в себя укрепление фундамента, выполненного из бутового камня, и сохранение уникальных элементов здания и татарского орнамента.
Планы по реставрации направлены не только на восстановление мечети Аль-Марджани, но и на обновление других культовых сооружений города для двух основных конфессий региона. Срок завершения работ в мечети Аль-Марджани намечен на 30 августа, однако встаёт вопрос о соблюдении мусульманских дат. 11 марта начинается поста Ураза.
«Об этом идут переговоры. Какое-то помещение нам подготовят, и будут ифтары проводиться. То есть у нас никогда не прекращалось. Даже во время пандемии в контейнерах отправляли по домам. Это святое дело», — рассказал имам-хатиб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялутдин.
Ранее мы писали, что в рамках сохранения культурного наследия в Казани отреставрируют одного из символов города — башню Сююмбике, расположенную в казанском Кремле. Согласно опубликованному тендеру на сайте государственных закупок, проект реставрационных работ должен быть разработан в период с февраля по июнь 2024 года.