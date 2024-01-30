В Казани начался ремонт старейшей мечети Аль-Марджани

«Об этом идут переговоры. Какое-то помещение нам подготовят, и будут ифтары проводиться. То есть у нас никогда не прекращалось. Даже во время пандемии в контейнерах отправляли по домам. Это святое дело», — рассказал имам-хатиб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялутдин.