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Стоимость проезда в Азове вырастет с 1 февраля

Ростовская область, 30 января 2024. DON24.RU. С 1 февраля в Азове повысится стоимость проезда в городском общественном транспорте, сообщили в городской администрации. С соответствующей инициативой вышли местные перевозчики.

Они обратились в региональную службу по тарифам, обосновав запланированный рост цены.

«Изначально представители фирм-перевозчиков подали заявку на увеличение тарифа до 32 рублей. Но после проведения экспертизы экономической обоснованности общехозяйственных расходов перевозчиков определена стоимость на уровне 31 рубля», — уточнили в мэрии.

Новый тариф прошел все согласования в инстанциях, после чего утвержден постановлением администрации.

«Плата за проезд изменится с 1 февраля».

добавили в мэрии

Власти напомнили, что последний раз стоимость проезда в городе дорожала в ноябре 2022 года.

Ранее аналогичные решения по повышению тарифа были приняты и в других муниципалитетах Ростовской области. Так, в Таганроге и Волгодонске проезд стоит 37 рублей, в Шахтах и Новочеркасске — 35 рублей, в Батайске — 33 рубля.