Стоимость проезда в Азове вырастет с 1 февраля

Ранее аналогичные решения по повышению тарифа были приняты и в других муниципалитетах Ростовской области. Так, в Таганроге и Волгодонске проезд стоит 37 рублей, в Шахтах и Новочеркасске — 35 рублей, в Батайске — 33 рубля.