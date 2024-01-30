Стоимость проезда в Азове вырастет с 1 февраля

Они обратились в региональную службу по тарифам, обосновав запланированный рост цены.
«Изначально представители фирм-перевозчиков подали заявку на увеличение тарифа до 32 рублей. Но после проведения экспертизы экономической обоснованности общехозяйственных расходов перевозчиков определена стоимость на уровне 31 рубля», — уточнили в мэрии.
Новый тариф прошел все согласования в инстанциях, после чего утвержден постановлением администрации.
«Плата за проезд изменится с 1 февраля».
Власти напомнили, что последний раз стоимость проезда в городе дорожала в ноябре 2022 года.
Ранее аналогичные решения по повышению тарифа были приняты и в других муниципалитетах Ростовской области. Так, в Таганроге и Волгодонске проезд стоит 37 рублей, в Шахтах и Новочеркасске — 35 рублей, в Батайске — 33 рубля.