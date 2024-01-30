Индексация выплат и новые требования к банкам: что изменится в Крыму с 1 февраля 2024 года

С 1 февраля 2024 года Социальный Фонд России на 7,4% проиндексирует материнский капитал тем родителям, которые его еще не использовали. Сумма выплаты на первого ребенка вырастет до 630,4 тысячи рублей, на второго — до 833 тысяч. Если семья потратила часть маткапитала, то проиндексирован будет его остаток. Кстати, оставшуюся сумму по сертификату можно узнать в личном кабинете на Госуслугах. Материнский капитал по-прежнему можно использовать на покупку жилья, образование для детей, накопительную пенсию родителей, покупку товаров для детей с инвалидностью.