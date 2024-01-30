Индексация выплат и новые требования к банкам: что изменится в Крыму с 1 февраля 2024 года

Традиционно в начале каждого года в России происходит индексация пенсий, увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и некоторые социальные выплаты. С 1 января уже вырос максимальный размер больничных (до 122 тысяч рублей в месяц), максимальная сумма пособия по беременности и родам (565 тысяч рублей) и предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (49 тысяч рублей в месяц для работавших крымчанок). Но некоторые социальные выплаты крымчанам будут проиндексированы с 1 февраля. Рассказываем, что изменится.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ С 1 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА
С 1 февраля 2024 года Социальный Фонд России на 7,4% проиндексирует материнский капитал тем родителям, которые его еще не использовали. Сумма выплаты на первого ребенка вырастет до 630,4 тысячи рублей, на второго — до 833 тысяч. Если семья потратила часть маткапитала, то проиндексирован будет его остаток. Кстати, оставшуюся сумму по сертификату можно узнать в личном кабинете на Госуслугах. Материнский капитал по-прежнему можно использовать на покупку жилья, образование для детей, накопительную пенсию родителей, покупку товаров для детей с инвалидностью.
«ДЕТСКИЕ» ВЫПЛАТЫ
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 февраля 2024 года составит 9227,24 рублей. Выплаты на двух и более детей суммируют. Также увеличится единовременное пособие по беременности и родам. Сумма разовой выплаты вне зависимости от трудоустройства и заработка родителей составит 24 606 рубля. Детские пособия традиционно выплачиваются в начале месяца.
ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ С 1 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА
Размер ежемесячных выплат крымчанам-льготникам также повысят с 1 февраля. На 7,5% увеличатся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, Героям РФ, СССР и Героям Труда, а также чернобыльцам и инвалидам.
При отказе от предоставляемого государством набора социальных услуг (сюда входят бесплатные лекарства и лечение в санатории), выплата инвалидам первой группы составит 5 330 рублей, второй группы и детям-инвалидам — 3 806 рублей, инвалидам третьей группы — 3 047 рублей.
Если от набора соцуслуг отказаться частично, то выплата за отказ от лекарств составит 1216 рублей, за отказ от санатория — 188 рублей ежемесячно, от бесплатного проезда в пригородных электричках — 175 рублей.
КАК ИЗМЕНИТСЯ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ С 1 ФЕВРАЛЯ 2024
Проиндексируют с 1 февраля 2024 года и пособие по безработице. Минимальная выплата, на которую могут рассчитывать крымчане, находящиеся в поисках работы, но никогда не работавшие официально или не работают больше года, составит 1 613 рублей, максимальная — 13 751 рубль.
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ БАНКОВ
Крымчан, имеющих вклады в банковских учреждениях, с 1 февраля 2024 году будут в обязательном порядке оповещать об окончании срока вклада. Банки должны будут это делать как минимум за пять дней до окончания срока вклада.
Ранее финучреждение или автоматически продлевает вклад, если это предусмотрено договором, или переводит на депозит «до востребования» с минимальной ставкой до 0,1% годовых. Предполагается, что после напоминания о завершении срока вклада клиент должен решить, что с накопленной суммой делать далее.