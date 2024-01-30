Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков

Контроль за подготовкой к безаварийному пропуску дождевых и паводковых вод будет усилен. Соответствующее поручение дал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.
«С 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проведут выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районе. Также для получения оперативной информации сотрудники отряда “КРЫМ-СПАС” и Пожарной охраны Республики Крым регулярно осуществляют осмотр русел рек. В случае выявления мест, представляющих потенциальную угрозу, информация о них немедленно будет передана в органы местного самоуправления», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Ранее сообщалось, что в Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными десятки приусадебных участков и домов. На утро понедельника также оставались подтопленными десятки участков и домов в Инкермане и Балаклавском муниципальном округе Севастополя.
29 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил вернуться к вопросу проектирования и строительства акведука от Чернореченского водохранилища до водозабора в город, чтобы обезопасить Севастополь на случай паводков на реке Черная и ЧС, когда невозможности фильтровать большие объемы загрязненной воды, поступающей на водозаборы. Резервные водоемы в Севастополе на момент дождей были переполнены.