Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков

29 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил вернуться к вопросу проектирования и строительства акведука от Чернореченского водохранилища до водозабора в город, чтобы обезопасить Севастополь на случай паводков на реке Черная и ЧС, когда невозможности фильтровать большие объемы загрязненной воды, поступающей на водозаборы. Резервные водоемы в Севастополе на момент дождей были переполнены.