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В Казахстане внесли изменения в ЕНТ 2024

В Миннауки утверждают, что таким образом повышают качество тестовых заданий.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 30 янв — Sputnik. Количество предметов на ЕНТ остается прежним, но по двум обязательным предметам сократилось число вопросов, а в профильных предметах наоборот добавили, сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования.

Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и два предмета на выбор.

«Важное изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам “Грамотность чтения” и “Математическая грамотность” на 5 вопросов в 2024 году. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40», — говорится в сообщении.

Одновременно в профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.

В пресс-службе отметили, что изменения «направлены на повышение качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления».

«Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений — 120, включая 20 заданий по “Истории Казахстана”, 10 заданий по “Грамотности чтения”, 10 — по “Математической грамотности” и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным — 140 баллов», — отметил директор Национального центра тестирования МНВО Руслан Емелбаев.

Время тестирования — 4 часа (240 минут). Важно отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Абитуриенты, выбравшие творческие направления, как и в прошлые годы, сдают ЕНТ по двум предметам:

  • «История Казахстана» (20 заданий, пороговый балл — 5),
  • «Грамотность чтения» (10 заданий, пороговый балл — 3).

Время на выполнения заданий — 70 минут. Творческие экзамены будут проводиться в вузах.

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