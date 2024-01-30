В Казахстане внесли изменения в ЕНТ 2024

АЛМАТЫ, 30 янв — Sputnik. Количество предметов на ЕНТ остается прежним, но по двум обязательным предметам сократилось число вопросов, а в профильных предметах наоборот добавили, сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования.
Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и два предмета на выбор.
«Важное изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам “Грамотность чтения” и “Математическая грамотность” на 5 вопросов в 2024 году. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40», — говорится в сообщении.
Одновременно в профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.
В пресс-службе отметили, что изменения «направлены на повышение качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления».
«Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений — 120, включая 20 заданий по “Истории Казахстана”, 10 заданий по “Грамотности чтения”, 10 — по “Математической грамотности” и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным — 140 баллов», — отметил директор Национального центра тестирования МНВО Руслан Емелбаев.
Время тестирования — 4 часа (240 минут). Важно отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
Абитуриенты, выбравшие творческие направления, как и в прошлые годы, сдают ЕНТ по двум предметам:
- «История Казахстана» (20 заданий, пороговый балл — 5),
- «Грамотность чтения» (10 заданий, пороговый балл — 3).
Время на выполнения заданий — 70 минут. Творческие экзамены будут проводиться в вузах.