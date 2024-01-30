Андрей Малахов спел с минской студенткой, подарившей ему средство для иммунитета

В программе Андрея Малахова «Песни от всей души» выступила белорусская певица Ирина Иршонок. Сама она из поселка Воропаево, что в Поставском районе Витебской области, а учится на 4-м курсе Белорусского государственного университета культуры и искусств.
В гости к Малахову Ирина приехала в компании продюсера и мамы. В конце телешоу она исполнила песню «Калитка». Подпевал Ирине и Андрей Малахов.
В сюжете из Воропаево, телезрителям показали дом Ирины и познакомили с ее родителями. Мама накрыла стол и приготовила драники, а вместе с односельчанами Ирина спела под баян.
— Мой брат занимается медом, поэтому у нас на столе стоит свежий, а главное натуральный, чистый мед, — рассказала Ирина.
Медовые подарки она привезла и в Москву.
— Это свечи из вощины и мед с орешками, чтобы вы подкрепляли иммунитет, — сказала она Малахову.
— Мне сказали, что ты знаешь какие уникальные редкие песни, — обратился Малахов к Ирине.
— Да, это жнивные песни. Они исполняются в очень специфической манере. Если вы знаете, то подпевайте со мной, — призвала Ирина гостей программы и продемонстрировала, что же это за песни.
А в финале программы она исполнили песню Кадышевой «Снег летит».