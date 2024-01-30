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В Сырдарьинской области появились современные теплицы, работающие без угля и газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сырдарье появились теплицы, которые отапливаются не углем и газом, а естественными безвредными для экологии системами обогрева, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Минэкологии, в махалле «Бахмаль» Сардобинского района Сырдарьинской области в экологически чистых теплицах, использующих естественные безвредные для экологии системы обогрева, выращивают зелень и другую овощную продукцию.

«Обычно для отопления теплиц используется уголь или природный газ. Это вызывает выбросы вредных веществ в атмосферу и различные заболевания. Данные теплицы обогреваются естественным путем с использованием солнечной энергии, и не наносят никакого вреда окружающей среде», — рассказал представитель Управления экологии Сырдарьинской области Сардор Кадиралиев.

В течение дня теплицы собирают солнечную энергию, а вечером их накрывают специальными теплосберегающими покрывалами, благодаря которым накопленное за день тепло не теряет своей силы до утра.

Особое внимание уделяется также и экономии воды для полива растений в теплицах.

«Вода в канале, протекающем по этому участку, фильтруется для уменьшения в ней количества солей. В теплице применяется метод капельного орошения, благодаря чему нам получается существенно экономить воду», — рассказал управляющий Давлат Мамадияров.

Отметим, что площадь с подобными теплицами в регионе, где с февраля по ноябрь выращивают различные виды овощной продукции, достигла 38,3 гектара. Их увеличение поможет улучшить экологию и сделает атмосферный воздух чище.