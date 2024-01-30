В Сырдарьинской области появились современные теплицы, работающие без угля и газа

По данным Минэкологии, в махалле «Бахмаль» Сардобинского района Сырдарьинской области в экологически чистых теплицах, использующих естественные безвредные для экологии системы обогрева, выращивают зелень и другую овощную продукцию.
«Обычно для отопления теплиц используется уголь или природный газ. Это вызывает выбросы вредных веществ в атмосферу и различные заболевания. Данные теплицы обогреваются естественным путем с использованием солнечной энергии, и не наносят никакого вреда окружающей среде», — рассказал представитель Управления экологии Сырдарьинской области Сардор Кадиралиев.
В течение дня теплицы собирают солнечную энергию, а вечером их накрывают специальными теплосберегающими покрывалами, благодаря которым накопленное за день тепло не теряет своей силы до утра.
Особое внимание уделяется также и экономии воды для полива растений в теплицах.
«Вода в канале, протекающем по этому участку, фильтруется для уменьшения в ней количества солей. В теплице применяется метод капельного орошения, благодаря чему нам получается существенно экономить воду», — рассказал управляющий Давлат Мамадияров.
Отметим, что площадь с подобными теплицами в регионе, где с февраля по ноябрь выращивают различные виды овощной продукции, достигла 38,3 гектара. Их увеличение поможет улучшить экологию и сделает атмосферный воздух чище.