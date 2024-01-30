Метель и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

31 января днем в Астане ожидается низовая метель. А в горных районах Туркестанской области завтра прогнозируют сильные осадки (преимущественно снег). На севере, в центре, юге, в горных и предгорных районах области туман, гололед. На севере, в горных районах области — низовая метель. Ветер юго-западный на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, днем на горных перевалах области порывы 23−28 м/с.