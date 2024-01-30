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Объявлены лауреаты национальной премии «Новые звезды Узбекистана»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Обладатели 20 номинаций конкурса «Новые звезды Узбекистана-2023», который охватывает все сферы исполнительского искусства, получили крупные денежные призы, сообщает УзА.
Источник: Podrobno.uz

Победителям конкурса, организованного Министерством культуры, вручили денежные призы в размере 34 миллиона сумов, памятную статуэтку и сертификат. Они были выбраны народным онлайн-голосованием с участием коллегии профессионального жюри.

Лауреаты в номинации «Кино, театр и публичные выступления»:

• Лучший аскиячи (юморист) — Мамасидик Алиханов.

• Лучший цирковой артист — Юнус Бобокулов.

• Лучший кукольный спектакль — «Легенда о пастушке» (Каракалпакский государственный театр кукол).

• Лучший полнометражный фильм — «Узбечка».

• Лучший спектакль — «Лейли и Мажнун».

• Лучший театральный режиссер — Достон Хакбердиев.

• Лучший театральный актер — Азизбек Назаримбетов.

• Лучшая театральная актриса — Шохсанам Облокулова.

Лауреаты в области «Изобразительное и прикладное искусство»:

• Библиотека с лучшим обслуживанием — Специальная библиотека для слепых Сурхандарьинской области (Хусан Исламкулов).

• Лучший национально-культурный центр — Казахский национальный культурный центр в Узбекистане.

• Лучший писатель (поэт) — Икбол Мирзо.

• Открытие года — Зохиджон Жуманазаров.

Лауреаты в номинации «Эстрадное, традиционное и оперное пение, музыкальное исполнительство и танцевальное искусство»:

• Лучшая исполнительница традиционной музыки — Мохичехра Жуманова.

• Лучший исполнитель традиционной музыки — Эльдорбек Махсудов.

• Лучший симфонический оркестр года — Национальный симфонический оркестр под управлением Алибека Абдурахманова.

• Лучшая танцовщица — Мохина Эргашева.

• Лучший оперный исполнитель — Аминзода Джуманиёзов.

• Самый молодой бахши — Азамат Эльмуратов.

• Лучшая эстрадная певица — Афруза.

• Лучший эстрадный певец — Жаноб Расул.

Отметим, что национальной премией «Новые звезды Узбекистана» ежегодно награждаются талантливые деятели искусства, внесшие большой вклад в продвижение культуры и искусства нашей страны и ее репутацию на международном уровне.