Объявлены лауреаты национальной премии «Новые звезды Узбекистана»

Победителям конкурса, организованного Министерством культуры, вручили денежные призы в размере 34 миллиона сумов, памятную статуэтку и сертификат. Они были выбраны народным онлайн-голосованием с участием коллегии профессионального жюри.
Лауреаты в номинации «Кино, театр и публичные выступления»:
• Лучший аскиячи (юморист) — Мамасидик Алиханов.
• Лучший цирковой артист — Юнус Бобокулов.
• Лучший кукольный спектакль — «Легенда о пастушке» (Каракалпакский государственный театр кукол).
• Лучший полнометражный фильм — «Узбечка».
• Лучший спектакль — «Лейли и Мажнун».
• Лучший театральный режиссер — Достон Хакбердиев.
• Лучший театральный актер — Азизбек Назаримбетов.
• Лучшая театральная актриса — Шохсанам Облокулова.
Лауреаты в области «Изобразительное и прикладное искусство»:
• Библиотека с лучшим обслуживанием — Специальная библиотека для слепых Сурхандарьинской области (Хусан Исламкулов).
• Лучший национально-культурный центр — Казахский национальный культурный центр в Узбекистане.
• Лучший писатель (поэт) — Икбол Мирзо.
• Открытие года — Зохиджон Жуманазаров.
Лауреаты в номинации «Эстрадное, традиционное и оперное пение, музыкальное исполнительство и танцевальное искусство»:
• Лучшая исполнительница традиционной музыки — Мохичехра Жуманова.
• Лучший исполнитель традиционной музыки — Эльдорбек Махсудов.
• Лучший симфонический оркестр года — Национальный симфонический оркестр под управлением Алибека Абдурахманова.
• Лучшая танцовщица — Мохина Эргашева.
• Лучший оперный исполнитель — Аминзода Джуманиёзов.
• Самый молодой бахши — Азамат Эльмуратов.
• Лучшая эстрадная певица — Афруза.
• Лучший эстрадный певец — Жаноб Расул.
Отметим, что национальной премией «Новые звезды Узбекистана» ежегодно награждаются талантливые деятели искусства, внесшие большой вклад в продвижение культуры и искусства нашей страны и ее репутацию на международном уровне.